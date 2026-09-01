{"_id":"6a96c889d75c211eea0ce828","slug":"video-muzaffarnagar-two-accused-in-gang-rape-case-arrested-after-encounter-one-injured-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार दो आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक के पैर में लगी गोली; दोनों पर था 15-15 हजार का इनाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान खालापार निवासी फिरोज और उस्मान के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान फिरोज घायल हो गया। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार, किशोरी का 17 अगस्त को अपहरण किया गया था। इसके बाद 22 अगस्त को पुलिस ने उसे तलाश कर लिया था। किशोरी ने पुलिस को दिए बयान में सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिश और निगरानी तेज कर दी थी। इसी दौरान दोनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी फिरोज को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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