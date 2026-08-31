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Muzaffarnagar News: मकान में घुसकर पांच लाख की चोरी, व्यापारी ने एक आरोपी दबोचा

Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
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Theft of five lakhs after breaking into a house; businessman nabs one of the accused.
संवाद न्यूज एजेंसी
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खतौली। मोहल्ला सराफान में छत के रास्ते मकान में घुसकर दो लोगों ने व्यापारी की अलमारी में रखी सोने की अंगूठी समेत 45 हजार रुपये चोरी कर लिए। आवाज सुनकर मकान मालिक की आंख खुल गई। मकान मालिक ने एक चोर को दबोच लिया। जबकि उसका साथी भाग गया। आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। करीब पांच लाख रुपये की चोरी बताई गई है।
मोहल्ला सराफान निवासी व्यापारी सरताज अपनी मां सुल्तानी के साथ मकान में सो रहा था। छत के रास्ते दो चोर उसके मकान में घुस गए और अलमारी में रखी चार अंगूठी सोने तथा एक हीरे की अंगूठी समेत 45 हजार रुपये चोरी कर लिए गए। इसी दौरान सरताज की आंख खुल गई।
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चोरी कर भागते हुए एक आरोपी को उसने पकड़ लिया। जबकि उसका साथी भाग गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पकड़े गए आरोपी को थाने ले आई। जिससे पूछताछ की जा रही है। पीडित ने बताया कि चोरी किया गया सामान उसका साथी लेकर भागा है। जिसकी कीमत करीब पांच लाख रुपये है।
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सीओ रुपाली रॉय चौधरी ने बताया कि पकड़े गए चोर से पूछताछ की जा रही है। घटना के बारे में पीडित से भी पूछताछ कर जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कराई जा रही है। फरार साथी की भी तलाश की जा रही है।
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