Muzaffarnagar News: 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। सोमवार को तैयारियों के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता सिविल जज (सीडी)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्येंद्र कुमार चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि लोक अदालत दीवानी न्यायालय परिसर मुजफ्फरनगर में आयोजित होगी। यह बाह्य न्यायालय बुढ़ाना, ग्राम न्यायालय जानसठ, ग्राम न्यायालय खतौली में भी लगेगी। कलक्ट्रेट मुजफ्फरनगर में भी इसका आयोजन किया जाएगा। बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, टेलीफोन, बिजली और पानी के बिल से जुड़े विवाद भी निपटाए जाएंगे। वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद और दीवानी वादों का भी निस्तारण किया जाएगा। ब्यूरो