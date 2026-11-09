मुजफ्फरनगर: हाईवे पर कार में आग लगने से छह लोग जिंदा जले, क्रेन से उठवाई कार

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मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा हाईवे पर दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह हादसा तड़के पांच बजे के करीब तितावी के पास हुआ, जब कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। कार में आग लगने से उसमें सवार सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक हिसार के रहने वाले हैं और हरिद्वार की ओर जा रहे थे। मृतकों की पहचान अजय (22) पुत्र शमशेर निवासी मोठ गढ़ी, अमन (24) पुत्र रामफल निवासी मोठ गढ़ी, राहुल (21) व अंकित (19) पुत्रगण समुन्द्र निवासी राखी गढ़ी, साहिल (24) पुत्र सोमकुमार निवासी राखी गढ़ी और अंकित (23) पुत्र राजेश निवासी राखी गढ़ी, हिसार हैं। अनुमान है कि कार सीएनजी वाली है। पुलिस जांच कर रही है। वहीं एसएसपी सूरज राय भी मौके पर पहुंचे और मीडिया को हादसे के बारे में जानकारी दी। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। एंबुलेंस भी फंसी रही। इस दौरान कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझाई। कार को सुबह क्रेन से उठवाया गया।

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