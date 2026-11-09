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मुजफ्फरनगर: हाईवे पर कार में आग लगने से छह लोग जिंदा जले, मौके पर पहुंचे एसएसपी

Mon, 09 Nov 2026 12:39 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Mon, 09 Nov 2026 12:39 PM IST
Muzaffarnagar: Six people burned to death after a car caught fire on the highway; SSP reaches the scene.
मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा हाईवे पर दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह हादसा तड़के पांच बजे के करीब तितावी के पास हुआ, जब कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। कार में आग लगने से उसमें सवार सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक हिसार के रहने वाले हैं और हरिद्वार की ओर जा रहे थे। मृतकों की पहचान अजय (22) पुत्र शमशेर निवासी मोठ गढ़ी, अमन (24) पुत्र रामफल निवासी मोठ गढ़ी, राहुल (21) व अंकित (19) पुत्रगण समुन्द्र निवासी राखी गढ़ी, साहिल (24) पुत्र सोमकुमार निवासी राखी गढ़ी और अंकित (23) पुत्र राजेश निवासी राखी गढ़ी, हिसार हैं। अनुमान है कि कार सीएनजी वाली है। पुलिस जांच कर रही है। वहीं एसएसपी सूरज राय भी मौके पर पहुंचे और मीडिया को हादसे के बारे में जानकारी दी।
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