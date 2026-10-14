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पुलिस की पाठशाला में एसपी सिटी ने विद्यार्थियों को दी कानून और सुरक्षा की जानकारी
महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। इसमें एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को पुलिस की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में समझाते हुए बताया कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की मदद कैसे ली जा सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों को कानून के प्रति जागरूक रहने, अपने अधिकारों को समझने और नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पुलिस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना रहा।
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