रसोई का बजट बिगड़ा: दीपावली से पहले महंगाई के दीये जले, सरसों का तेल 210 रुपये लीटर पहुंचा

सरसों के तेल की कीमत में अचानक तेजी आ गई है। दस दिनों के भीतर सरसों का तेल 160 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 210 तक पहुंच गया है। अभी कीमतों में और इजाफा होने की बात कही जा रही है। जिस तरह से रेट बढ़े हैं उससे इस बार दिवाली पर दीये जलाना भी महंगा हो जाएगा।

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सरसों के तेल के बढ़े दाम ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। लगातार बढ़ती कीमतों के पीछे सरसों का कम उत्पादन तो बताया ही जा रहा है साथ ही सरसों के तेल की बढ़ी मांग भी एक वजह है। तेल कारोबारी विवेक अग्रवाल का कहना है कि पिछले दो महीनोें में थोक के भाव में 15 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है।उनका कहना है कि इस समय रिफाइंड का प्रयोग कम हुआ है और सरसों के तेल की मांग बढ़ी है। काली सरसों के तेल की डिमांड सबसे ज्यादा है। कटरा नाज के कारोबारी अशोक गुप्ता के मुताबिक सरसों का तेल 160 रुपये से बढ़कर 200 से 210 रुपये प्रति किलो तक हो गया है।कारोबारी श्याम आर्य का कहना है कि बाजार में काली सरसों का रेट 8000 रुपये प्रति क्विंटल है। उत्पादन लागत बढ़ने के साथ ही दाम में भी इजाफा हो रहा है। कारोबारियों का कहना है कि सरसों के रेट बढ़ने के कारण ही तेल के दामों में इजाफा हुआ है।