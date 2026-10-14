मुरादाबाद में जीवांजलि: देवी चित्रलेखा का आध्यात्मिक सत्र की तैयारी पूरी, पंचायत भवन में पांच बजे से कार्यक्रम

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जीवांजलि कार्यक्रम के तहत सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता देवी चित्रलेखा के विशेष आध्यात्मिक सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को पंचायत भवन में देवी चित्रलेखा शहर के युवाओं, शिक्षकों और समाजसेवियों को अध्यात्म से जोड़ेंगी। इस कार्यक्रम को लेकर शहरवासी खासे उत्साहित हैं। विज्ञापन



अमर उजाला और हरसहायमल श्यामलाल ज्वैलर्स की ओर से जीवांजलि कार्यक्रम का आयोजन बुधवार शाम पांच बजे किया जाएगा। देवी चित्रलेखा अपने संबोधन से श्रोताओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगी। विज्ञापन

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पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी सीट

कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में पाठकों ने पंजीकरण कर पास प्राप्त किए हैं। ऐसे में पासधारकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीट मिलेगी।

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आध्यात्मिक संवाहक

हरसहायमल श्यामलाल ज्वैलर्स कांठ रोड, डीएमआर हॉस्पिटल एंड डीएमआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सिविल लाइंस के साथ ही अन्य संवाहकों आध्यात्मिक संवाहक में गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल, टीडीआई सिटी, बंसल ब्लिंग्स पीलीकोठी, शुभम नर्सिंग होम पीलीकोठी, आनंद कुमार प्यारेलाल ज्वैलर्स मंडी चौक, एनजीएम मेकओवर रामगंगा विहार, मानसरोवर नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी।

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