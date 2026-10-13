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'दादी' से शादी करने पर कत्ल: न्यूजीलैंड से आए सौतेले बेटे ने की हत्या, झाड़ियों में छिपाई थी कार; पूरी कहानी

Tue, 13 Oct 2026 03:15 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 13 Oct 2026 03:15 PM IST
सार

यूपी के रामपुर में कार वॉशिंग सेंटर संचालक नवजोत सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। न्यूजीलैंड से आए सौतेले बेटे ने पिता की हत्या की थी। वारदात में शामिल आरोपी फुफेरा भाई भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त कार और हथियार भी बरामद किए गए हैं।

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Moradabad Washing center operator Murder stepson who had come from New Zealand killed his father
रामपुर में नवजोत की हत्या का खुलासा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

यूपी के रामपुर के थाना मिलकखानम इलाके के कुम्हरिया कलां गांव में हुई कार वॉशिंग सेंटर संचालक नवजोत सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या की वारदात को अंजाम उसके सौतेले बेटे ने की थी। वारदात को अंजाम देने के लिए वह न्यूजीलैंड से चुपचाप गांव पहुंचा था। यहां उसने अपने फुफेरे भाई के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। 



पुलिस ने दिनदहाड़े हुई इस घटना का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कार और हथियार भी बरामद कर लिए हैं। 
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Moradabad Washing center operator Murder stepson who had come from New Zealand killed his father
रामपुर में नवजोत की हत्या का खुलासा - फोटो : संवाद
10 अक्तूबर को टाहकला गांव निवासी नवजोत सिंह कुम्हरिया कलां स्थित अपनी कार वॉशिंग की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान कार सवार युवकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। मामले में 11 अक्तूबर को आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। 

 
Moradabad Washing center operator Murder stepson who had come from New Zealand killed his father
Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सोमवार को मुखबिर की सूचना पर मिलकखानम पुलिस ने पीपलीवन के जंगल में नहल बैराज के पास दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान टाहकला निवासी अवदीप सिंह और बिलासपुर क्षेत्र के कचनाल गांव निवासी राजनदीप सिंह उर्फ रजविंदर के रूप में हुई है। 
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Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस के मुताबिक, तलाशी के दौरान अवदीप के पास से 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस मिले। राजनदीप के पास से भी 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस और 32 बोर की पिस्टल के साथ दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। हत्याकांड में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
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Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
झाड़ियों में छिपा रखी थी वारदात में इस्तेमाल कार
नवजोत सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों ने वारदात में इस्तेमाल की गई ग्रे कलर की ऑल्टो कार झाड़ियों में छिपाकर रखी थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर पीपलीवन के जंगल में नहल बैराज के पास से कार बरामद की। कार का नंबर यूके 06 एम 8966 है। 
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