'दादी' से शादी करने पर कत्ल: न्यूजीलैंड से आए सौतेले बेटे ने की हत्या, झाड़ियों में छिपाई थी कार; पूरी कहानी

1 of 11 रामपुर में नवजोत की हत्या का खुलासा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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यूपी के रामपुर के थाना मिलकखानम इलाके के कुम्हरिया कलां गांव में हुई कार वॉशिंग सेंटर संचालक नवजोत सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या की वारदात को अंजाम उसके सौतेले बेटे ने की थी। वारदात को अंजाम देने के लिए वह न्यूजीलैंड से चुपचाप गांव पहुंचा था। यहां उसने अपने फुफेरे भाई के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया।



पुलिस ने दिनदहाड़े हुई इस घटना का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कार और हथियार भी बरामद कर लिए हैं।

पुलिस ने दिनदहाड़े हुई इस घटना का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कार और हथियार भी बरामद कर लिए हैं।

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2 of 11 रामपुर में नवजोत की हत्या का खुलासा - फोटो : संवाद

10 अक्तूबर को टाहकला गांव निवासी नवजोत सिंह कुम्हरिया कलां स्थित अपनी कार वॉशिंग की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान कार सवार युवकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। मामले में 11 अक्तूबर को आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी।





3 of 11 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सोमवार को मुखबिर की सूचना पर मिलकखानम पुलिस ने पीपलीवन के जंगल में नहल बैराज के पास दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान टाहकला निवासी अवदीप सिंह और बिलासपुर क्षेत्र के कचनाल गांव निवासी राजनदीप सिंह उर्फ रजविंदर के रूप में हुई है।

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4 of 11 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस के मुताबिक, तलाशी के दौरान अवदीप के पास से 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस मिले। राजनदीप के पास से भी 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस और 32 बोर की पिस्टल के साथ दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। हत्याकांड में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

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5 of 11 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी