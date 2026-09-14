{"_id":"6aa804c3e41156e07c098168","slug":"video-rpi-to-seek-25-seats-from-bjp-will-contest-elections-alone-if-talks-fail-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"भाजपा से 25 सीटें मांगेगी आरपीआई, बात न बनी तो अकेले लड़ेगी चुनाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सहयोगी दलों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आरपीआई भाजपा से विधानसभा की 25 सीटें मांगेगी। यह खुलासा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता ने की है।उन्होंने चेताया कि यदि इतनी सीटों पर बात नहीं बनी तो पार्टी अपने दम पर मैदान में उतरेगी। पार्टी छोटी है, लेकिन 19 नवंबर को लखनऊ में रैली कर शक्ति प्रदर्शित करेगी। वह पंचायत भवन में आयोजित संविधान सम्मान रैली में शामिल होने आए थे। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सिर्फ जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। वे संसद में हंगामा करते हैं। कांग्रेस ने मुझे शिरडी लोकसभा से हराया था। सरकारी आवास से सामान बाहर फेकवा दिया था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर उनका साथ मिला। प्रधानमंत्री ने उन्हें तीसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल किया है।

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