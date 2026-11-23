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रामगंगा में दीपदान के साथ गंगा स्नान की तैयारियां, जेसीबी से हुई सफाई

Vimal Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 07:22 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 07:22 PM IST







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लालबाग स्थित रामगंगा नदी पर लोगों ने दीपदान किया। वहीं, गंगा स्नान को देखते हुए नगर निगम की ओर से नदी और घाटों की सफाई कराई गई। नगर निगम की जेसीबी से सफाई कराकर स्नान के लिए व्यवस्था दुरुस्त की गई। ... और पढ़ें

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