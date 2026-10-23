टेनिस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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अगवानपुर स्थित ब्रास सिटी में आयोजित टेनिस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों ने कोर्ट पर शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच मुकाबले देखने को मिले।

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