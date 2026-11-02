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नाली की खुदाई से क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन, सड़क पर बह रहा पानी

Vimal Sharma

Updated Mon, 02 Nov 2026 06:57 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 06:57 PM IST







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हेली रोड पर फायर सर्विस के सामने नाली की खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते लगातार पानी बह रहा है। पाइपलाइन से पानी की बर्बादी होने के बावजूद अब तक मरम्मत नहीं कराई गई है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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