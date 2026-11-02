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Moradabad News: सरकारी नौकरी नहीं मिलने से परेशान इंजीनियर ने जहर खाकर जान दी

Mon, 02 Nov 2026 02:50 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:50 AM IST
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Distressed over failing to secure a government job, an engineer took his own life by consuming poison.
पाकबड़ा। एमटेक के बाद सरकारी नौकरी के लिए प्रयास जुटे प्रशांत चौधरी (34) ने लगातार मिल रही असफलता से दुखी होकर शनिवार रात करीब दो बजे जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल ले गए, जहां पर रविवार की दोपहर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वह कई प्रतियोगी परीक्षा में बैठ चुके थे। हर बार एक-दो नंबर से रह जाते थे। इससे वह डिप्रेशन में आ गए थे।
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पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव गुरेठा निवासी प्रशांत चौधरी एमटेक करने के बाद एक पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे थे। शुरू से होनहार रहे प्रशांत ट्यूशन भी पढ़ाते थे। करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि वह शुरुआत से ही पढ़ाई में तेज थे। शुरुआत में कुछ विभागों में नौकरी की परीक्षा उन्होंने पास भी कर ली थी लेकिन बाद में यह सोचकर जॉइन नहीं किया कि बड़ी नौकरी करेंगे। वह लगातार इसकी तैयारी भी कर रहे थे लेकिन कभी इंटरव्यू में रह जाते तो कभी लिखित परीक्षा में एक-दो नंबर से। पिछले तीन महीने में वह डिप्रेशन में थे। शनिवार की रात को जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने दिल्ली रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। अस्पताल में उपचार के दौरान रविवार की दोपहर करीब तीन बजे मौत हो गई। प्रशांत की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घर में उनकी पत्नी मोनिका और बेटा जयनीत (07) है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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बेटा परीक्षा देते-देते थक चुका था
प्रशांत के पिता विजय पाल सिंह ने बताया कि उनका बेटा एमटेक काफी पहले कर चुका था। वह अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पाने के लिए कई बार परीक्षा दे चुका था। फिर भी सरकारी नौकरी पाने में असफल हो गया था। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी के लिए वह बीएड भी कर रहा था। साथ ही शिक्षण कार्य भी कर रहा था। इसी कारण वह तनाव में भी रहता था। उसने घर में रखी कीटनाशक दवा का सेवन किया था।
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सीओ हाईवे वरुण कुमार ने बताया कि उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। घर वालों ने जो बताया उसके मुताबिक वह नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे मगर कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। जिससे वह डिप्रेशन में थे। हालांकि पुलिस अपने ढंग से घटना के कारणों की छानबीन कर रही है।
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