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मुरादाबाद: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में तीमारदारों से ली जानकारी, बुजुर्ग मां को मिला इलाज का भरोसा

अनुज कुमार

Updated Sat, 17 Oct 2026 02:02 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 02:02 PM IST







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जिला अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों से भी जानकारी ली। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला जिसका बेटा जिला अस्पताल में भर्ती है वह डिप्टी सीएम से अपने बेटे के बेहतर इलाज को कह रही थी। ब्रजेश पाठक ने भी बेहतर इलाज का भरोसा दिया। ... और पढ़ें

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