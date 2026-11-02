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मिनिस्टीरियल कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ का चुनाव संपन्न

Vimal Sharma

Updated Mon, 02 Nov 2026 07:15 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 07:15 PM IST







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उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ की शाखा मुरादाबाद का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों ने मतदान किया। परिणाम घोषित होने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी गई। ... और पढ़ें

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