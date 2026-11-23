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साईं मंदिर के स्थापना दिवस पर हवन-पूजन, भंडारे में बांटा प्रसाद

Vimal Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 07:22 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 07:22 PM IST







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मिलन विहार स्थित साईं मंदिर का स्थापना दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सबसे पहले हवन-पूजन किया गया। इसके बाद भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। ... और पढ़ें

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