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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Fire breaks out at handicraft factory; 70 workers escape to safety

हैंडीक्राफ्ट फैक्टरी में धधकी आग, 70 मजदूरों ने भागकर बचाई जान

Tue, 15 Sep 2026 07:47 PM IST
Vimal Sharma
Vimal Sharma Vimal Sharma
Updated Tue, 15 Sep 2026 07:47 PM IST
Fire breaks out at handicraft factory; 70 workers escape to safety
चंदौसी रोड पर गांव नूरपुर के पास मंगलवार दोपहर हैंडीक्राफ्ट फैक्टरी में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देखकर फैक्टरी में काम कर रहे करीब 70 मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। सभी मजदूर फैक्टरी से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे में फैक्टरी में रखा हैंडीक्राफ्ट का सामान और अन्य सामग्री जलने से 50 लाख रुपये से अधिक की क्षति होने का अनुमान है।
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