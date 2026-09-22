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योगासन प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाया दम, कठिन आसनों में साधा संतुलन

Vimal Sharma

Updated Tue, 22 Sep 2026 07:50 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 07:50 PM IST







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राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न विद्यालयों से पहुंचीं छात्राओं ने प्रतियोगिता में उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अलग-अलग योगासन कर अपनी प्रतिभा दिखाई। छात्राओं ने योगासनों के दौरान संतुलन, एकाग्रता और अनुशासन का प्रदर्शन किया ... और पढ़ें

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