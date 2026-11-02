डॉक्टरों ने मनाया दीपावली उत्सव

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रामपुर रोड स्थित होटल क्लार्क एन में डॉक्टरों की ओर से दीपावली उत्सव मनाया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उत्साह के साथ पर्व की खुशियां साझा कीं।

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