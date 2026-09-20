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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Devotees swayed to devotional songs; Radha Ashtami celebrated with reverence

भजनों पर झूमे श्रद्धालु, श्रद्धा से मनाई राधा अष्टमी

Sun, 20 Sep 2026 08:08 PM IST
Vimal Sharma
Vimal Sharma Vimal Sharma
Updated Sun, 20 Sep 2026 08:08 PM IST
Devotees swayed to devotional songs; Radha Ashtami celebrated with reverence
श्री राधा अष्टमी महोत्सव श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने मंत्रों के बीच श्री राधा जी का पंचामृत स्नान और अभिषेक कराया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने नाम जाप किया।
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