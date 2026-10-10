{"_id":"6ac9de735e521f503f084c9f","slug":"video-darkness-descended-in-the-afternoon-drivers-turned-on-their-vehicle-lights-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"दोपहर में छाया अंधेरा, वाहनों की लाइट जलाकर निकले चालक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दोपहर में छाया अंधेरा, वाहनों की लाइट जलाकर निकले चालक

Vimal Sharma

Updated Sat, 10 Oct 2026 12:12 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 12:12 PM IST







Link Copied



मुरादाबाद में शुक्रवार दोपहर शहर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज हवाओं और बारिश के बीच काले बादलों ने आसमान को घेर लिया। अंधेरा बढ़ने से सड़कों पर दृश्यता कम हो गई। ... और पढ़ें

विज्ञापन