पटाखों के लाइसेंस बनवाने के लिए कलक्ट्रेट में उमड़ी भीड़

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दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस बनवाने को लेकर सोमवार को कलक्ट्रेट में लोगों की भीड़ लगी रही। लाइसेंस के लिए आवेदन करने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। इसके चलते कलक्ट्रेट परिसर में काफी चहल-पहल रही।

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