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वार्षिक उत्सव में बच्चों ने दीं रंगारंग नृत्य प्रस्तुतियां

Vimal Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 07:11 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 07:11 PM IST







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मानसरोवर पैराडाइज स्थित सेंट मीरा अकादमी का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। विद्यार्थियों ने विभिन्न गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। ... और पढ़ें

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