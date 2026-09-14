{"_id":"6aa804b50ff04c76000a0deb","slug":"video-camp-organized-at-lok-adalat-to-resolve-issues-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"लोक अदालत में समस्याओं के निस्तारण को लगाए कैंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोक अदालत में लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए विभिन्न विभागों की ओर से कैंप लगाए गए। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहुंचने वाले लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान लोगों को संबंधित विभागों की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी भी दी गई।

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