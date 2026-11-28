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भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर रातभर धरना दिया। किसान पूरी रात धरनास्थल पर डटे रहे और वहीं भोजन बनाकर रात गुजारी। दोपहर में किसानों ने कमिश्नर से मुलाकात कर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। किसानों ने समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग उठाई।

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