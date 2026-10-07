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जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Vimal Sharma

Updated Wed, 07 Oct 2026 04:45 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 04:45 PM IST







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माध्यमिक विद्यालयों की जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन पारकर इंटर कॉलेज मैदान में हुआ। प्रतियोगिता में 200, 400 और 800 मीटर दौड़ समेत विभिन्न स्पर्धाएं हुईं। खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग कर अपना दमखम दिखाया। ... और पढ़ें

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