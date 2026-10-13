जुलूस निकालकर कलक्ट्रेट पहुंचीं आशा कार्यकर्ता

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आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जरूरत है। उन्होंने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।

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