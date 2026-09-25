स्वास्थ्य शिविर में 567 श्रमिकों का परीक्षण

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सेवा संकल्प अभियान के तहत श्रम विभाग की ओर से वृहद श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 567 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सहायक श्रमायुक्त अजीत कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और ईएसआईसी की चिकित्सा टीम ने महिला एवं पुरुष श्रमिकों की जांच कर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया।

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