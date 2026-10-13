VIDEO: विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

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शारदीय नवरात्र की तृतीया पर मंगलवार को विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने मां चंद्रघंटा के स्वरूप का दर्शन-पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने त्रिकोण परिक्रमा कर महाकाली और मां अष्टभुजी देवी के दरबार में भी मत्था टेका। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन और श्री विंध्य पंडा समाज के पदाधिकारी व्यवस्था में जुटे रहे।

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