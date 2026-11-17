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मिर्जापुर: महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं को टीबी और एचआईवी के प्रति किया जागरूक

किशन चौबे

Updated Tue, 17 Nov 2026 05:15 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 05:15 PM IST







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मिर्जापुर के विंध्यवासिनी महाविद्यालय में क्षय रोग विभाग ने टीबी और एचआईवी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। छात्र-छात्राओं को दोनों बीमारियों के लक्षण, कारण, बचाव और उपचार की जानकारी दी गई। ... और पढ़ें

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