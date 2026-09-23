मेरठ: बड़ी माता मंदिर रोड पर ट्रांसफार्मर में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, बिजली आपूर्ति बाधित

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शामली में बड़ी माता मंदिर रोड पर बुधवार को ट्रांसफार्मर में अचानक विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ट्रांसफार्मर जलने से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र के अनुसार बिजली आपूर्ति बहाल होने में करीब दो से तीन घंटे लग सकते हैं।

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