{"_id":"6aeb0e4540ad3c36b103eeb4","slug":"video-subharti-university-hosts-seminar-on-sanatan-nation-and-national-character-building-in-meerut-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सुभारती विश्वविद्यालय में सनातन राष्ट्र और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पर संगोष्ठी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में सनातन राष्ट्र एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज और विशिष्ट अतिथि अमर उजाला समूह के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री रहे। संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण में सनातन संस्कृति की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान छात्राओं ने मनमोहक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की।

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