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मेरठ: बाबा औघड़नाथ मंदिर में शाइनिंग स्टार्स क्लब की मासिक सभा, राधा अष्टमी पर छप्पन भोग अर्पित

Dimple Sirohi

Updated Wed, 23 Sep 2026 03:56 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 03:56 PM IST







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मेरठ के बाबा औघड़नाथ मंदिर में शाइनिंग स्टार्स क्लब की मासिक सभा कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के अवसर पर भक्तिमय वातावरण में आयोजित हुई। सदस्यों ने ब्रज की गोपियों की वेशभूषा में भजन और नृत्य प्रस्तुत किए। भगवान को श्रद्धापूर्वक छप्पन भोग अर्पित करने के बाद सामूहिक आरती की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों समेत क्लब के सदस्यों ने सहभागिता की। ... और पढ़ें

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