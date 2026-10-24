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Meerut: बाबा बुड्ढा साहिब जी के जन्म दिवस पर हुआ पाठ
मेरठ। ब्रह्मज्ञानी की उपाधि प्राप्त सेवा सिमरन की मूर्ति आदरणीय बाबा बुड्ढा साहिब जी के जन्म दिवस के अवसर पर शनिवार को सिख समुदाय द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम भैंसाली मैदान स्थित माता सीता गुरुद्वारा में सर्वप्रथम रहीरास साहब के पाठ का उच्चारण सरदार अमरजीत सिंह एडवोकेट गुरुद्वारे के प्रमुख प्रबंधक द्वारा किया। इस मौके पर नरेंद्र पाल सिंह, बीवी रविंद्र कौर, सुरजीत सिंह, रविंद्र सिंह भिंडर, राजेंद्र सिंह आदि ने विशेष योगदान दिया।
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