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Meerut: रोजगारपरक कौशल, उद्यमिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित

Dimple Sirohi

Updated Thu, 24 Sep 2026 05:16 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 05:16 PM IST







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हस्तिनापुर के राजकीय महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को लेकर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ रोजगारपरक कौशल, उद्यमिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ना रहा। ... और पढ़ें

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