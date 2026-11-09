मेरठ: जैन बोर्डिंग में महिलाओं ने की आरती, सुख-शांति की कामना की

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रेलवे रोड स्थित जैन बोर्डिंग में सोमवार को आयोजित आरती में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। महिलाओं ने भक्ति भाव से आरती की और सुख-शांति की कामना की। इस दौरान पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण से परिपूर्ण रहा। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया और सभी ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं।

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