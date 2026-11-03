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मेरठ: परीक्षा छूटने के बाद बाउंड्री रोड पर लगा जाम, घंटों फंसे रहे वाहन

Mohd Mustakim

Updated Tue, 03 Nov 2026 02:29 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 02:29 PM IST







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सीटीईटी परीक्षा का आयोजन मंगलवार को शहर के केंद्रों पर किया गया। परीक्षा छूटते ही बाउंड्री रोड पर जाम लग गया। घंटों तक वाहन रेंगते रहे। ... और पढ़ें

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