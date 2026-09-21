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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Traffic jam on Baghpat Road; school children and even ambulances stranded.

मेरठ: बागपत रोड पर लगा जाम, स्कूली बच्चे और एंबुलेंस तक फंसी

Mon, 21 Sep 2026 11:29 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:29 PM IST
Meerut: Traffic jam on Baghpat Road; school children and even ambulances stranded.
मलियाना फ्लाईओवर और बागपत रोड पर सोमवार को भीषण जाम लगा रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें रहीं, लोग घंटों फंसे रहे। स्कूल, ऑफिस जाने वाले परेशान हो गए। एंबुलेंस भी फंस गई। जाम को खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस के पसीने छूट गए।
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