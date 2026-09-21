मेरठ: पत्नी की गला रेतकर हत्या, वारदात के बाद थाने पहुंचा आरोपी पति; मायके वालों का हंगामा

मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुलापुर निवासी मनीष पुत्र बाबू खालसा मोहल्ला पर अपनी पत्नी कविता की गला रेतकर हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंचा और पुलिस को हत्या की जानकारी दी।

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सूचना पर पहुंचा मायके पक्ष

घटना की सूचना मिलने पर कविता के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस के खिलाफ हंगामा करते हुए विरोध जताया। मायके पक्ष के लोगों ने शव को मौके से नहीं उठने दिया। विज्ञापन



पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। हत्या के पीछे की वजह और घटनाक्रम को लेकर पुलिस की जांच जारी है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर कविता के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस के खिलाफ हंगामा करते हुए विरोध जताया। मायके पक्ष के लोगों ने शव को मौके से नहीं उठने दिया।घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। हत्या के पीछे की वजह और घटनाक्रम को लेकर पुलिस की जांच जारी है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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