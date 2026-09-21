फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Lawyers upset with government's stance on High Court bench;

मेरठ: हाईकोर्ट बेंच पर सरकार के रुख से अधिवक्ता नाराज, बोले- भाजपा नेताओं को कचहरी में नहीं घुसने देंगे

Mon, 21 Sep 2026 10:57 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 21 Sep 2026 10:57 PM IST
सार

मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर सीएम से मिलने जा रहे अधिवक्ताओं को रोका तो उनकी पुलिस से खूब नोकझोंक हुई। बाद में वे आरएएफ सेंटर में मुख्यमंत्री से मिले। अधिवक्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाईकोर्ट बेंच सरकार नहीं दे सकती, सुप्रीम कोर्ट जाएं।

विज्ञापन
Meerut: Lawyers upset with government's stance on High Court bench;
कचहरी के पास सीएम से मिलने जाने से अधिवक्ताओं को रोकती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
हाईकोर्ट बेंच पर यूपी सरकार के रुख से अधिवक्ता नाराज हैं। उन्होंने मंगलवार को आमसभा कर कई बड़े फैसले लेने की बात कही। अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर सोमवार को सुभारती के पास आरएएफ सेंटर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला।
Meerut: Lawyers upset with government's stance on High Court bench;
कचहरी में एकत्र अधिवक्ता। - फोटो : अमर उजाला
अधिवक्ताओं ने बताया कि करीब 20 मिनट चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच को सरकार स्थापित नहीं करा सकती। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने की सलाह दी। कहा कि जिस प्रकार सेंट्रल मार्केट के प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निस्तारित किया जा रहा है, उसी प्रकार हाईकोर्ट बेंच का प्रकरण भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
Meerut: Lawyers upset with government's stance on High Court bench;
कचहरी के बाहर हंगामा करते वकील। - फोटो : अमर उजाला
केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन अनुज कुमार शर्मा और संयोजक परवेज आलम ने कहा कि इससे अधिवक्ता नाराज हैं। कचहरी में सभी भाजपा जनप्रतिनिधियों के प्रवेश को रोके जाने सहित अन्य निर्णय लिए जाने पर विचार किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी 22 जिलों के बार एसोसिएशन को इससे अवगत कराया जाएगा। साथ ही मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सहारनपुर में काले झंडे दिखाये जाने की बात भी कही गई। अधिवक्ताओं ने बताया कि हाई कोर्ट बेंच के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखी गई, तब भाजपा के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी वहां मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी बेंच के लिए अधिवक्ताओं का समर्थन नहीं किया।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
Meerut: Lawyers upset with government's stance on High Court bench;
वकीलों को रोकने का प्रयास करती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा, महामंत्री परवेज आलम, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र कुमार, महामंत्री प्रशांत गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र धामा, पूर्व महामंत्री प्रबोध कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता जबर सिंह, विरेंद्र सिरोही, सतीश कुमार राजवाल आदि शामिल रहे।
 
विज्ञापन
Meerut: Lawyers upset with government's stance on High Court bench;
पुलिस और वकील उलझे। - फोटो : अमर उजाला
अधिवक्ताओं ने कचहरी में घूमकर बेंच के समर्थन में की नारेबाजी, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की
हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता सुबह से ही मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी में लगे थे लेकिन करीब आठ बजे कचहरी में मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री को पुलिस ने उनके चैंबर में ही रोक दिया गया। सुबह करीब 10 बजे काफी संख्या में अधिवक्ता वहां पहुंचे तो पुलिस अफसर वहां से चले गए। इसके बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की अगुवाई में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने कचहरी में घूमकर बेंच के समर्थन में नारेबाजी की।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed