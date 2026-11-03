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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Traffic jam in the city as TET exam concludes

मेरठ: टीईटी की परीक्षा छूटते ही शहर में लगा जाम

Tue, 03 Nov 2026 02:30 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:30 PM IST
Meerut: Traffic jam in the city as TET exam concludes
टीईटी की परीक्षा का आयोजन मंगलवार को शहर के कई केंद्रों पर किया गया। परीक्षा छूटने के बाद सारा शहर जाम की चपेट में आ गया। जीआईसी के सामने घंटों जाम लगा रहा।
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