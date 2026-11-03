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मेरठ: टीईटी की परीक्षा छूटते ही शहर में लगा जाम

Mohd Mustakim

Updated Tue, 03 Nov 2026 02:30 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 02:30 PM IST







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टीईटी की परीक्षा का आयोजन मंगलवार को शहर के कई केंद्रों पर किया गया। परीक्षा छूटने के बाद सारा शहर जाम की चपेट में आ गया। जीआईसी के सामने घंटों जाम लगा रहा। ... और पढ़ें

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