{"_id":"6a9e5b7993bb6a76250dbcb6","slug":"video-meerut-shortage-of-athletes-evident-at-district-level-tournament-only-two-participants-each-in-400m-boys-and-girls-race-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ में खिलाड़ियों की कमी का दिखा असर, कैलाश प्रकाश स्टेडियम में जिला स्तरीय टूर्नामेंट की 400 मीटर दौड़ में सिर्फ दो-दो प्रतिभागी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में जिला स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की कम भागीदारी ने खेलों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 400 मीटर दौड़ की बात करें तो बॉयज और गर्ल्स वर्ग में महज दो-दो प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिला स्तर की प्रतियोगिता में इतनी कम संख्या में खिलाड़ियों का पहुंचना आयोजकों और खेल विभाग के लिए भी चिंता का विषय माना जा सकता है। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों को मंच और बेहतर अवसर देना है, लेकिन प्रतिभागियों की कमी से सवाल उठता है कि मेरठ में एथलेटिक्स और अन्य खेलों की ओर युवाओं की भागीदारी क्यों कम हो रही है। खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाने और अधिक युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है।

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