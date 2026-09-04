सेटबैक कार्रवाई के विरोध में संयुक्त मेरठ बचाओ आंदोलन समिति की प्रेसवार्ता, रविंद्र गुर्जर बोले- सरकार स्थायी समाधान के लिए बनाए स्पष्ट नीति

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मेरठ के शास्त्रीनगर सेंटर मार्केट समेत मकान, दुकान, अस्पताल और स्कूलों पर सेटबैक की कार्रवाई को लेकर आवास विकास परिषद के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। शुक्रवार को संयुक्त मेरठ बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर ने अपने आवास पर प्रेसवार्ता कर सरकार से समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। रविंद्र गुर्जर ने कहा कि ऐसी नीति लागू की जानी चाहिए, जिससे लोगों को ध्वस्तीकरण, सीलिंग और सेटबैक छोड़ने जैसी कार्रवाई से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्षों से बसे लोगों और व्यापारियों के सामने कार्रवाई का डर बना हुआ है। समिति का कहना है कि सरकार को जनहित को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट और व्यावहारिक नीति बनानी चाहिए, ताकि सेटबैक समेत अन्य कार्रवाई को लेकर बनी स्थिति का स्थायी समाधान हो सके।

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