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मेरठ: आर्य समाज थापर नगर में सत्संग का आयोजन, सत्य, अहिंसा और मानवता पर प्रकाश डाला

Mohd Mustakim

Updated Sun, 15 Nov 2026 02:50 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 02:50 PM IST







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आर्य समाज थापर नगर में रविवार को सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विद्वानों ने वैदिक सिद्धांतों, सत्य, अहिंसा और मानवता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सत्संग से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। सभी ने समाज कल्याण का संकल्प लिया। ... और पढ़ें

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