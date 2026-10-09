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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Ramlila performance begins at Budhana Gate; Brahma, Vishnu, and Mahesh bestow blessings.

मेरठ: बुढ़ानागेट पर रामलीला का मंचन शुरू, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने दिया आशीर्वाद

Fri, 09 Oct 2026 10:26 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Fri, 09 Oct 2026 10:26 PM IST
Meerut: Ramlila performance begins at Budhana Gate; Brahma, Vishnu, and Mahesh bestow blessings.
बुढ़ाना गेट स्थित जिमखाना मैदान में रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। मुख्य उद्धघाटनकर्ता अजय गुप्ता वासु ऑटो, विकास चौबे रहे। मुख्य पूजनकर्ता प्रवीण अग्रवाल रहे। 20 फीट की ऊंचाई से ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने भगवान श्री गणेश व उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि-सिद्धि पर फूल बरसा कर आशीर्वाद दिया। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था।
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