मेरठ: दिव्यांग बच्चों को बांधी राखी, मिठाई खिलाई

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सेनानायक पांचवीं वाहिनी में जवानों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। सरसावा एयरपोर्ट विंग सहारनपुर पर UPSSF टीम द्वारा 'नेत्रहीन एवं विकलांग कल्याण शिक्षण संस्थान' में जाकर दृष्टिबाधित बच्चों के साथ पर्व मनाया गया। बच्चों को राखी बांधकर मिठाई खिलाई।

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