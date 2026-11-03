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मेरठ: सैंपलिंग के नाम पर दुकानदारों के उत्पीड़न का विरोध किया

Mohd Mustakim

Updated Tue, 03 Nov 2026 02:29 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 02:29 PM IST







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सैंपलिंग के नाम पर दुकानदारों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो के नारे लगाए। ... और पढ़ें

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