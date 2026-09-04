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Meerut: जन्माष्टमी को लेकर पुलिस अलर्ट, भारी वाहनों की रात दो बजे तक शहर में नो एंट्री

मेरठ ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 08:47 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 08:47 PM IST







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जन्माष्टमी पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर में कई जगह कार्यक्रम होने हैं, जबकि कई जगह सवारी निकलनी हैं। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि पुलिस बलों की तैनाती की गई है और सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। भारी वाहनों के लिए रात 2 बजे तक शहर में नो एंट्री रहेगी। ... और पढ़ें

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