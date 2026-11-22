{"_id":"6b02adcd37eb414a410fbf57","slug":"video-meerut-mulayam-singh-yadavs-birth-anniversary-celebrated-at-sp-office-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सपा कार्यालय पर मनाई मुलायम सिंह यादव की जयंती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती रविवार को जेल चुंगी स्थित सपा कार्यालय पर मनाई गई। जिला अध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी सहित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि नेताजी ने हमेशा गरीबों, किसानों और पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इस दौरान उदयवीर सिंह, दिनेश कुमार, संदीप और मोहसिन सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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